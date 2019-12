Il Napoli pensa alla sinistra: Koutris nel mirino, ma c’è anche Hysaj

I dubbi legati alle condizioni di Ghoulam spingono il Napoli a guardarsi intorno per un esterno sinistro difensivo da alternare a Mario Rui.

L’obiettivo principale sembra essere il greco nato in Brasile Leonardo Koutris.

Ma c’è anche da valutare la situazione di Hysaj.

Il terzino albanese ha voglia di giocare ed è in bilico tra cessione e rinnovo.

Nel non dovesse essere ceduto non è da escludere, per questa seconda e decisiva parte di stagione, un utilizzo di Hysaj quale alternativa sia per Di Lorenzo a destra che per Mario Rui a sinistra.

De Laurentiis farà le sue valutazioni, le vie del mercato reale e non pour parler passano anche per queste valutazioni.

