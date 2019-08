Piccolo contrattempo nella strada che porta al pieno recupero e all’esordio con la maglia della Juventus per Aaron Ramsey.

Il centrocampista gallese ex Arsenal è stato costretto a saltare la seduto odierna di allenamento per una leggera lombalgia. Difficile dire se questo comprometterà la sua presenza con il Napoli. Ecco il comunicato della Juventus: “Aaron Ramsey non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna a causa di una leggera lombalgia”.

Fonte: gianlucadimarzio.com

Comments

comments