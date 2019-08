Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, in vista del prossimo match contro il Napoli.

“Dobbiamo giocare due volte contro il Napoli in questo campionato e non cambia che sia alla seconda giornata o in un altro momento. Gli azzurri ci daranno fastidio come sempre ma non vedo l’ora di scendere in campo”.

