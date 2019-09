Juventus-Verona, incredibile pari a fine primo tempo

Si chiude il primo tempo tra Juventus e Verona sul punteggio di 1-1. Ramsey segna il suo primo gol in A, ma i veronesi sono stati i primi a passare in vantaggio.

In Juventus-Verona, anticipo delle 18 di questa quarta giornata, c’è stato il primo gol in Serie A di Aaron Ramsey. Il primo tempo però si chiude sul punteggio di 1 a 1, con il Verona passato in vantaggio dopo 20′.

I bianconeri costretti a recuperare in questa prima frazione di gioco, proprio con il gol del neo-acquisto. Il Verona ha anche sbagliato un rigore, concesso un minuto prima del gol di Miguel Veloso.

Juventus – Verona 1 – 1

21′ Veloso, 31′ Ramsey

Comments

comments