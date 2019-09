La Juventus trova la vittoria per 2 a 1 contro il Verona

Dopo essere andata sotto nel primo tempo ed aver recuperato con Ramsey, la Juventus batte il Verona grazie ad un rigore di Ronaldo.

Un rigore di Cristiano Ronaldo ad inizio secondo tempo porta alla vittoria la Juventus. Questo è bastato per ottenere i tre punti contro il Verona, dopo che nel primo tempo i bianconeri sono andati sotto per 1 a 0; Ramsey con il suo primo gol in A ha pareggiato ed il portoghese ha portato il risultato sul 2 a 1 finale con il rigore.

Bianconeri salvi nel finale grazie a Buffon e alla traversa, che hanno impedito al Verona di pareggiare. In questo momento i bianconeri sono primi a 10 punti, in attesa di vedere l’Inter cosa farà più tardi nel derby.

Juventus – Verona 2 – 1

21′ Veloso, 31′ Ramsey, 49′ Cristiano Ronaldo (rigore)

