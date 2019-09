Juventus vs Napoli: Da Koulibaly a Koulibaly, si chiude il cerchio e si apre una nuova epoca

Allora ditelo! Se l’obiettivo è quello di rendere affascinante la noiosa Serie A siete sulla strada giusta.

Juventus vs Napoli come un thriller: quando pensi di aver ucciso l’assassino e lentamente ti allontani, dandogli le spalle, lui si rialza e ti colpisce alle spalle.

Esterna uno; Allianz Stadium.

Da Koulibaly a Koulibaly.

Si è chiuso il cerchio, ora deve iniziare una nuova epoca per il Napoli, fatta di scelte coraggiose e segnali importanti. Anche in questo lo sceneggiatore è stato bravo: chapeau. Nel calcio la vittoria ai punti non conta, quello è un altro sport, dire che la Juventus avrebbe meritato, comunque, i tre punti, non ha senso. La storia racconta di Champions perse da squadre che avevano dominato, figurarsi una partita di campionato.

Il fatto è che, dopo circa un’ ora di non gioco imbarazzante, il Napoli ormai agonizzante, si riprende, ritrova gol e gioco e riesce a pareggiare, mentre la Juventus viene giù come una mayonese impazzita. Gli uomini di Ancelotti avrebbero potuto affondare il colpo, provare a vincerla, invece la perdono per un errore del più forte, capita.

Questa partita così cinematografica può diventare, però, un documentario didattico e, forse, cambiare le sorti della stagione. Due i motivi principali: aver acquisito la consapevolezza che due calciatori appena arrivati non puoi più togliere dal campo (Lozano ed Elmas) e la sensazione che, se giochi dall’inizio e lo fai con maggiore intensità, qualità, determinazione e applicazione tattica puoi lasciare il segno.

Ora serve coraggio da parte di tutti.

L’assassino che sembrava morto ti ha colpito alle spalle ma il film è ancora tutto da vedere, mettetevi comodi.

