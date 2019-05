Kalidou Koulibaly soddisfatto della cittadinanza onoraria

La Repubblica si sofferma sulla decisione del Consiglio Comunale di approvare la richiesta per la cittadinanza onoraria a Kalidou Koulibaly.

Un Kalidou Koulibaly molto soddisfatto per la decisione del Consiglio Comunale di onorarlo della cittadinanza onoraria di Napoli; questo stando a quanto riferiscono gli amici e a quanto riporta La Repubblica oggi.

A mancare, per rendere ufficiale la cosa, è la delibera di Giunta. Poi il sindaco De Magistris dovrà decidere solo quando conferirla; una cittadinanza che arriva dopo le numerose dimostrazioni d’affetto verso Napoli da parte del difensore senegalese, in questi anni.

Dimostrazioni iniziate nel 2017, ad un evento Uefa contro il razzismo. Il senegalese disse che “mi danno fastidio i cori razzisti contro la città“, fino ad arrivare all’episodio di dicembre scorso in Inter-Napoli. In quell’occasione Koulibaly fu ancora più chiaro: “sono orgoglioso di essere francese, senegalese e napoletano“.

Insomma, un’onoreficenza che lo affiancherà ad altri due pilastri del Napoli; pilastri dal nome di Maradona e Bruno Pesaola. Il difensore aspetta solo l’ufficialità per rilasciare un commento. Di sicuro, però, già pregusta il momento in cui si legherà a Napoli in maniera indissolubile e che costituirà un altro capitolo importante della sua storia a Napoli.

Un capitolo che proseguirà per almeno un altro anno, dato che la clausola da 150 milioni scatterà in estate 2020. Ancelotti ha già dichiarato, tempo fa, che si sarebbe incatenato per non farlo partire; De Laurentiis, invece, ha rifiutato offerte da 90 milioni per il suo pupillo, che con il rinnovo diventerà il giocatore del Napoli più pagato.

fonte: La Repubblica.

