CdS – I numeri di Kalidou Koulibaly con il Napoli

Il Corriere dello Sport fa una piccola disamina sui numeri di Kalidou Koulibaly con il Napoli; questo all’indomani della quasi ufficialità della cittadinanza onoraria.

Una storia, quella tra Kalidou Koulibaly ed il Napoli, che è destinata a continuare. Soprattutto dopo che avrà ricevuto la cittadinanza onoraria, che lo metterà al fianco di Maradona e Pesaola; il Corriere dello Sport, a riguardo, si sofferma anche sui numeri del difensore senegalese da quando è a Napoli.

Si parte dal numero di partite complessive disputate con la maglia azzurra, 212, di cui: 158 in Serie A, 19 in Champion’s League e le altre da dividere tra Coppa Italia, Europa League ed altre partite; in totale il difensore senegalese ha realizzato 10 gol, compreso quello più importante che ha regalato il sogno scudetto l’anno scorso.

Ma i numeri di Koulibaly non si fermano qui, dato che ha giocato ben 2959 palloni; un regista in tutto e per tutto, certificato dal fatto che è il difensore che ne ha giocati di più.

