Valter De Maggio, giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato in diretta alcune indiscrezioni sul futuro di Maurizio Sarri.

“Dai rumors che ricevo ci sarebbe in atto una possibile rivoluzione a Londra. Abramovich non è contento di Sarri, starebbe pensando di esonerarlo e alla Roma Pallotta non è contento né di Monchi né di Di Francesco e avrebbe già contatto Maurizio Sarri. Il futuro dell’ex azzurro dunque potrebbe essere in giallorosso”.

