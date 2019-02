Parma, Stulac e Bastoni rischiano di saltare il Napoli

Il Parma prepara la prossima gara di campionato, in cui gli emiliani affronteranno il Napoli.

Torna a essere protagonista, purtroppo, l’infermeria ducale. In vista della sfida contro il Napoli, niente allenamento con i compagni per Leo Stulac e Alessandro Bastoni. Il centrocampista sloveno ha sofferto di una distorsione alla caviglia destra: lavoro personalizzato e terapie nella giornata di ieri per l’ex Venezia. Non va meglio al centrale difensivo in prestito dall’Inter che si è dovuto sottoporre a cure fisioterapiche a causa di un risentimento al ginocchio sinistro. Allenamento personalizzato, infine, per i “soliti” Federico Dimarco, Matteo Scozzarella e Francisco Sierralta. Lo riporta il sito ufficiale del club crociato.

