Kiss Kiss, possibile esordio dal 1′ per Politano contro il Lecce

Matteo Politano ha esordito lunedì in maglia azzurra e, secondo Radio Kiss Kiss Napoli, si candida ad una maglia da titolare contro il Lecce.

Il nuovo acquisto potrebbe scendere in campo, per la prima volta, dal primo minuto, in occasione del match di domenica contro i salentini, allo stadio San Paolo. Gattuso potrebbe, infatti, decidere di concedere un turno di riposo a Josè Maria Callejon, titolare indiscusso sotto la sua gestione, considerando anche il fatto che in settimana ci sarà la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia, contro l’Inter.

