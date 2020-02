Lecce, il report dell’allenamento pomeridiano

Dopo il bel successo per 4-0 ai danni del Torino, il Lecce continua la preparazione in vista del prossimo match di campionato contro il Napoli.

Questo il report della seduta pomeridiana pubblicato sul sito ufficiale del club salentino:

“Allenamento pomeridiano per i giallorossi in vista dell’impegno di campionato di domenica pomeriggio a Napoli, dove Dell’Orco tornerà a disposizione del tecnico Liverani dopo aper scontato il turno di squalifica. Gabriel e Tachtsidis sono rientrati in sede. Il portiere brasiliano ha svolto un programma di lavoro personalizzato mentre il centrocampista greco è rimasto a riposo per uno stato influenzale. Allenamento differenziato anche per Majer, Meccariello e Shakhov. Assente Farias. Domani pomeriggio allenamento a porte chiuse al Via del Mare”.

