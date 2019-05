Kiss Kiss, pronti 50 mln per un colpo grosso: la scelta è tra Lozano e Rodrigo

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli avrebbe stanziato un budget di 50 milioni per un gran colpo di mercato.



Il direttore sportivo Giuntoli, infatti, è al lavoro per regalare al tecnico Ancelotti le giuste pedine per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Due i possibili candidati a questa ingente spesa da parte della società azzurra: il primo è Rodrigo Moreno, attaccante del Valencia, già seguito durante la scorsa estate. Il secondo, invece, è Hirving Lozano, nazionale messicano di proprietà del PSV Eindhoven.

