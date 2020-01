Radio Kiss Kiss Napoli riporta le ultime di mercato in casa azzurra, dopo l’ufficialità dell’acquisto di Lobotka. Il club pensa di nuovo a Castrovilli.

Un pensiero forte, a quanto pare. Il centrocampista della Fiorentina piace molto al Napoli da tempo, ma al momento la richiesta non si può pareggiare.

Il tentativo fatto dal club azzurro è per giugno, non per questa sessione di mercato in cui sono arrivati Demme e Lobotka.

