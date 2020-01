Dopo il tweet di Aurelio De Laurentiis, anche il Napoli ha annunciato l’acquisto di Diego Demme dal Lipsia sulla propria pagina Twitter.

L’ormai ex capitano del Lipsia arriva in azzurro per 12 milioni di euro, più ulteriori 3 di bonus e, in attesa di fare il suo esordio, indossa già la maglia del Napoli nella grafica preparata appositamente per l’occasione.

