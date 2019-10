KKN – Napoli, smentito il caso Insigne: “Scherza con Ancelotti”

Radio Kiss Kiss Napoli chiude ufficialmente il caso Insigne dopo aver parlato con Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione del club.

Il caso Lorenzo Insigne pare che si possa chiudere ufficialmente. Valter De Maggio, ad inizio trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli, ha comunicato di aver parlato con Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione del club.

Da quello che riporta De Maggio pare che Insigne si è messo a ridere e scherzare con Ancelotti, a Castel Volturno; quindi lo stesso club ha smentito questo caso.

L’esclusione c’è stata per la regola della Uefa che solo in sette possono andare in panchina e per il fatto che il capitano azzurro è stato preservato per la partita di domenica, contro il Torino.

