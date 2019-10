Antonio Giordano: “Ancelotti ha riflettuto bene prima della scelta su Insigne”

A Radio Marte Antonio Giordano ha parlato della partita disputata dal Napoli contro il Genk e di ciò che è successo con Insigne.

Per Antonio Giordano il Napoli ha difficoltà nell’aggirare le difese ammassate; in più parla di ciò che è successo con Insigne, sottolineando il fatto che chi sta intorno a lui dovrebbe rimanere in silenzio. Di seguito le sue parole:

“Se il Napoli ha una difficoltà è quella di aggirare con il ritmo difese ammassate. La scelta di escludere Insigne è un messaggi chiaro, chi sta intorno ad Insigne oggi dovrebbe restare in silenzio.

Oggi è il giorno in cui tocca agli addetti ai lavori parlare. Non esistono scelte di allenatori per antipatia, Ancelotti ha riflettuto bene prima di prendere la decisione di escludere Insigne.

Milik ora deve dimostrare di che pasta è fatto, per me è un grande calciatore che deve uscire dal tunnel degli incubi di due gravissimi infortuni. Hirving Lozano ha solo bisogno di tempo.“

