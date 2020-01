Kosovo, il team manager: “Rrahmani mi ha parlato del Napoli una settimana fa, sarebbe felice di giocare al San Paolo”

Il team manager della Nazionale del Kosovo, Bajram Shala, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.

“Rrhamani è un giocatore importante, un grande lavoratore. Ha talento e sono certo che lo mostrerà anche a Napoli nel caso arrivasse. Rrhamani è un capitano silenzioso ma questo non vuol dire che non sia un leader. E’ però uno che non grida, ci tiene a fare le cose in un certo modo.

E’ un difensore straordinario sull’avversario e sulla palla, forse un po’ meno nel giocare con piedi ma sta lavorando e crescendo molto. Non sono sorpreso del suo rendimento e lo stesso Rrahmani è felice di quello che sta facendo ma sarebbe ancora più felice se la sua carriera continuasse al Napoli. Mi ha parlato degli azzurri la settimana scorsa ma mi ha detto che si muoverà solo in estate.”

Comments

comments