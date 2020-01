Napoli: Tsimikas resta l’obiettivo per la fascia sinistra

Come anticipato da 100×100 Napoli, continua l’interesse del Napoli per il terzino greco dell’Olympiacos Kostantinos Tsimikas.

Il Napoli, dunque, continua a monitorare la situazione relativa al terzino sinistro considerata la lunga assenza di Ghoulam.

Il terzino greco classe 96 resta il primo obiettivo per la fascia sinistra ma bisogna anche ricordare che non potrà essere impiegato per le due sfide di Champions con il Barcellona avendo collezionato 6 presenze nei gironi con la maglia dell’Olympiacos.

Comments

comments