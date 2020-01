Kostantinos Tsimikas: un greco per la fascia sinistra del Napoli

Dopo gli acquisti di Lobotka e Demme il Napoli adesso punta a coprirsi sulla fascia sinistra in cui l’unico calciatore disponibile resta Mario Rui.

Tra i nomi più caldi c’è quello di Kostantinos Tsimikas, terzino sinistro greco classe 1996 in forza all’Olympiacos Pireo, squadra in cui ha giocato sin da ragazzino. In una carriera che si è sviluppata soprattutto in Grecia sono da sottolineare le due esperienze con Esbjerg, in Svezia, e Willem II in Olanda,

E’ un calciatore che utilizza quasi unicamente il piede sinistro e che ricopre il ruolo di terzino sinistro anche se all’occorrenza può spostarsi più in avanti e fare l’esterno.

In questa stagione con l’Olympiacos ha collezionato 14 presenze e 5 assist nel campionato greco ed anche 6 presenze nelle gare dei gironi di Champions. Nonostante ciò potrà essere disponibile per i due match di Champions (così come Demme) con Barcellona grazie al nuovo regolamento.

Per concludere c’è da sottolineare il passato vincente di questo giovane calciatore che ha vinto due campionati e una Coppa Nazionale proprio con l’Olympiacos.

Con la Nazionale Greca ha esordito il 12 ottobre 2018 ed ha collezionato fino ad ora solo 3 presenze di cui 2 in Nations League ed una nelle qualificazioni ad Euro 2020.

Gli interessi del calciatore sono gestiti dalla procura Prosposrt International ed il suo valore di mercato è stimato intorno ai 4,5 milioni di euro.

