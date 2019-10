Koulibaly a Sky: “Partita difficile, qui ho passato anni molto belli, sono emozionato”

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly a circa 25 ore dal fischio d’inizio della partita di Champions League contro il Genk ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky.

“Sono molto emozionato, ho passato anni molti belli qua. Sono molto contento di ritrovare qualche amico, poi domani sarà un’altra storia.

Sappiamo che è una partita molto difficile, vorranno riscattare la sconfitta della prima partita.

Noi faremo di tutto per fare una buona partita e intensa, ma sarà difficile perché il Genk è una squadra forte che merita di essere in questa competizione. Faremo di tutto per vincere questa partita.

Sono tranquillo. Uno che ha fatto la Coppa D’Africa ed è tornato tardi va in difficoltà all’inizio.

I miei compagni di squadra mi stanno aiutando, come lo staff, manca poco per essere il Kouly che tutti vogliono vedere. Farò di tutto per tornare quello che sono”.

