Ancelotti a Sky: “La vittoria con il Liverpool ci ha aperto gli occhi, ma ora serve continuità di risultati”

L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti a circa 25 ore dal fischio d’inizio della partita di Champions League contro il Genk ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky.

“E’ una partita importante. E’ iniziato bene il girone con la partita più complicata ma ora dobbiamo vigilare e stare attenti.

Sulla carta potrebbe essere abbordabile ma non si sa che tipo di sorprese possono emergere. Il Genk è una squadra a cui piace giocare con ritmi alti.

Abbiamo cercato di recuperare le energie, col Brescia lo sforzo è stato alto per le condizioni climatiche particolari.

Non abbiamo fatto molto bene il secondo tempo ma non è il momento di soffermarsi troppo, dobbiamo cercare continuità di risultati.

Con il Genk si vedrà il Napoli nella migliore formazione possibile come sempre succede. Andranno in campo i giocatori che mi daranno le migliori garanzie. Se ci saranno 10 o 11 cambi vuol dire che penso che serva fare dieci cambi per vedere il miglior Napoli possibile.

Manolas è da valutare nell’allenamento di oggi.

La vittoria con il Liverpool ha aperto gli occhi a tutti ed anche a noi stessi. Sono prestazioni che aumentano la tua autostima.

Occorre dare continuità, in questo senso la partita di domani è molto importante, anche la possibilità di stare in testa al girone e lottare per arrivare almeno secondi”.

