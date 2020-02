“Koulibaly dal primo minuto, Di Lorenzo torna a destra”, Gattuso sulla formazione anti-Lecce

Koulibaly al centro della difesa e Di Lorenzo nel suo ruolo naturale, Gennaro Gattuso ha dato indicazioni sulla formazione di domani.

“Abbiamo quattro difensori centrali che se stanno bene Di Lorenzo torna al suo posto e loro si giocano i due posti. In questo momento anche i terzini si giocano un posto anche se a sinistra ne abbiamo uno solo ma speriamo che recupera Ghoulam. Abbiamo voluto per questo i doppi per ogni ruolo. Koulibaly domani gioca dal primo minuto, le altre cose le vediamo domani”.

QUI la conferenza stampa integrale.

