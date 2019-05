Koulibaly: “Felice del premio, ringrazio tutti”

Ai microfoni di Sky ha parlato Kalidou Koulibaly, a margine della cerimonia per ricevere il premio come miglior difensore.

Kalidou Koulibaly ringrazia tutti quello che lo hanno aiutato ad ottenere il premio come miglior difensore in questa stagione di Serie A. Lo fa ai microfoni di Sky; queste le sue parole:

“Per noi difensori è difficile avere premi individuali ed è bello quando si ricevono. A noi fa piacere perché in Italia ci sono molti difensori di talento; si lavora sempre per essere il migliore e per aiutare la squadra.

Per il premio ringrazio lo staff, l’allenatore, la società ed i miei compagni di squadra.“

