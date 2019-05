Kalidou Koulibaly riceverà il premio come miglior difensore di questa stagione di Serie A poco prima di Napoli-Inter.

Il difensore senegalese del Napoli, Kalidou Koulibaly, riceverà il premio come miglior difensore di questa stagione in Serie A poco prima di Napoli-Inter. Dato che questa sarà l’ultima partita in casa degli azzurri, oggi ritirerà il suo premio.

Un riconoscimento importante per lui, soprattutto dati gli eventi che hanno caratterizzato la partita d’andata.

