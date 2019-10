Koulibaly, l’ex dg del Genk: “Quando lo prendemmo non lo voleva nessuno”

Dirk Degraen, ex direttore generale del Genk che scoprì Kalidou Koulibaly, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di alcuni interessanti retroscena.

“Koulibaly? Lo pagammo 1,3 mln, per noi erano tanti soldi. Mi dissero che era molto forte, ma stava retrocedendo con il Metz e non capivo perché nessuno lo volesse in Francia. Così dopo averlo visto lo acquistammo noi, inizialmente fu un rischio. Lo vendemmo per dieci milioni, un ottimo affare. Ricordo che la trattativa con De Laurentiis non fu per niente semplice. Ieri ci siamo incontrati, siamo stati insieme a chiacchierare. Credo che al momento sia uno dei migliori difensori al mondo, anche se conoscendo De Laurentiis non sarà facile per le altre squadre acquistarlo dal Napoli”.

Comments

comments