Youth League: finisce il primo tempo, 0-0 tra Napoli e Genk

Finisce il primo tempo tra Napoli e Genk per la seconda giornata di Youth League. Gli azzurrini fermi sullo 0-0 alla KRC Genk Arena.

Finisce 0-0 il il primo tempo tra Napoli e Genk nella seconda giornata di Youth League. Buon Napoli nella prima frazione di gioco. Gli azzurri hanno approfittato dei ritmi bassi facendo un buon possesso palla. La squadra di Baronio può recriminare per un rigore non dato ai danni di Gaetano. Bravo Idasiak che quando è stato chiamato in causa ha risposto sempre presente.

Queste le formazioni ufficiali:

GENK (4-3-3): Vandevoordt; Bahadir, Vandermeulen, Lambrix, Leliendal; Oyen, Didden, Sierra; Takidine, Cuypers, Nemeth.

NAPOLI (3-4-3): Idasiak; Costanzo, Senese, D’Onofrio; Potenza, Marrazzo, Mamas, Vrikkis; Vrakas, Sgarbi, Gaetano. All. Baronio

