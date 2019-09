La GdS esalta Ancelotti per la vittoria: “Napoli vicino alla perfezione”

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi torna a parlare della vittoria del Napoli sul Liverpool di martedì sera, esaltando Ancelotti.

Ancelotti esaltato dalla Gazzetta dello Sport per la vittoria del Napoli contro il Liverpool. Un “Napoli vicino alla perfezione” scrive il quotidiano, che continua:

“aver piegato i campioni d’Europa in carica ha fatto crescere l’orgoglio nell’intera città.”

Una nuova lezione impartita da Ancelotti a Klopp, prosegue la rosea, con l’allenatore dei reds che ha riconosciuto la forza del Napoli: “Questo Napoli può vincere la Champion’s“. Una cosa certa, conclude la Gazzetta, è che quest’anno il Napoli non accetta il ruolo di comprimario, nè in Serie A nè in Europa.

