Repubblica, Prandelli: “Il Napoli mi piace e può migliorare ancora”

L’edizione odierna de La Repubblica di Napoli riporta un’intervista a Cesare Prandelli, che parla del Napoli; all’ex ct dell’Italia piace il Napoli di ora.

Il Napoli piace a Cesare Prandelli. L’ex ct della nazionale italiana ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna de La Repubblica di Napoli; inoltre l’allenatore ha aggiunto che se le alternative raggiungono il livello dei titolari, la squadra può togliersi delle soddisfazioni.

Di seguito le sue parole:

“Contro il Liverpool si è vista una squadra unita e compatta, consapevole della propria forza, che ha saputo soffrire nei momenti in cui serviva farlo per poi piazzare l’uno-due micidiale. Ancelotti sta creando un bel gruppo, il Napoli mi piace e può migliorare ancora.

Se le alternative raggiungeranno il livello dei titolari, si toglierà parecchie soddisfazioni. Un dato incontrovertibile già c’è: i Campioni d’Europa non hanno dominato né messo in difficoltà il Napoli per tutto l’arco della gara. La squadra è certamente competitiva su tutti i fronti.

Scudetto? La Juventus resta leggermente in vantaggio rispetto al Napoli e all’Inter. Però mi aspetto un campionato combattuto, non solo per la prima posizione.“

Comments

comments