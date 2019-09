I padroni di casa della Slovenia vincono per 2 a 0 sulla Polonia di Zielinski; il centrocampista azzurro è rimasto in campo 90′.

La Polonia di Piotr Zielinski esce sconfitta contro la Slovenia; sconfitta arrivata con un rotondo 2 a 0 per i padroni di casa.

Per Piotr Zielinski 90′ in campo, schierato dall’inizio. Le reti per la Slovenia le hanno siglate Struna e Sporar.

