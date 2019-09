Maggio: “Napoli ha gruppo forte ma deve registrare qualcosa a difesa”

Christian Maggio, ex terzino del Napoli, ha parlato proprio del club azzurro in occasione dei 90 anni del Benevento. Di seguito le sue parole.

Il Napoli ha un gruppo forte e di qualità ma deve registrare qualcosa in difesa. Queste sono le parole di Christian Maggio sul Napoli, a domanda diretta nel corso dei festeggiamenti per i 90 anni del Benevento; di seguito le sue parole, rilasciate a Sky:

“Tante volte mi chiedono se questa è l’annata giusta per il Napoli; ci sono tanti fattori che si devono concatenare. Non è facile perché la Juve ha fatto ancora una volta un mercato importantissimo, ma non è sempre detto che possa bastare.

Il Napoli ha un gruppo forte, ha qualità e deve solo pensare a lavorare sodo e registrare qualcosa in fase difensiva. Sono certo che ci riuscirà perché ha un ottimo tecnico a guidarlo. Solo così si potrà inseguire questo obiettivo che è lo Scudetto.“

