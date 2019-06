la prima volta di Fabiàn con la sua nazionale: i complimenti della Spagna

Dopo aver giocato nelle selezioni Under 19 e Under 21 per Fabiàn è arrivata anche la gioa dell’esordio con la nazionale maggiore della Spagna.

Il 23enne centrocampista del Napoli nella gara di qualificazione agli Europei 2020 vinta dalla Spagna 4-1 in trasferta contro Far Oer è entrato al 74′ al posto di Isco.

Per Fabiàn sono arrivati anche i complimenti della Federcalcio spagnola.

¡Enhorabuena a @FabianRP52, que juega sus primeros minutos con España en categoría absoluta en estos momentos! Es el noveno jugador que debuta con nosotros desde que Luis Enrique ocupa el cargo de seleccionador. ¡Tu suerte será la nuestra! #UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/0UlvMspEDQ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 7, 2019

