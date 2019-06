Nazio-Napoli: quattro i ‘napoletani’ in campo oggi

Sono quattro i calciatori del Napoli impegnati oggi con le rispettive nazionali, tutti in gare di qualificazione agli Europei 2020. Il programma delle dirette TV in chiaro.

Mertens. L’attaccante del Napoli è impegnato alle ore 20:45 s Bruxelles in Belgio-Kazakistan.

Insigne. Ad Atene alle ore 20:45 l’attaccante di Frattamaggiore dovrebbe partire dalla panchina in Grecia-Italia. Diretta TV in chiaro su Rai Uno.

Hysaj. L’esterno albanese è invece un sicuro titolare in Islanda-Albania in programma alle ore 15:00 a Reykjavyk.

Rog. Il centrocampista che ha giocato in prestito al Siviglia negli ultimi sei mesi, è impegnato alle ore 15:00 a Osijek in Croazia-Galles. Diretta TV in chiaro su Mediaset Italia Uno.

Comments

comments