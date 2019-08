La Roma punta Smalling per la difesa e lascia Rugani

Dopo l’addio di Kostas Manolas la Roma cerca un difensore per completare il reparto; a quanto pare lascia Rugani ed è vicino all’acquisto di Smalling.

Per la Juventus diventa ancora più difficile cedere i propri giocatori; dopo il no di Mandzukic al PSG arriva anche il no della Roma per Rugani. Questo perché la società giallorossa ha virato con decisione su Chris Smalling, difensore classe ’89 del Manchester United.

Il difensore arriverebbe in prestito oneroso di 3 milioni ed è in sede del club inglese per definire i dettagli; già nelle prossime ore potrebbe essere anche in Italia. Un’operazione che complica ancora di più il mercato in uscita della Juventus.

