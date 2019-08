Juventus-Napoli affidata a Orsato, l’arbitro di quel famoso Inter-Juve

Le designazioni ufficiali delle partite per gli arbitri hanno visto affidare Juventus-Napoli all’arbitro Orsato, protagonista del famoso episodio che riguarda Pjanic.

Sarà Orsato a dirigere Juventus-Napoli, uno dei due big match della seconda giornata di campionato, previsto per sabato sera alle 20 e 45. Lo stesso arbitro che in quel famoso Inter-Juventus non fischiò il fallo di Miralem Pjanic su Rafinha, da cartellino rosso.

Al VAR ci sarà invece Irrati; di seguito la sestina arbitrale completa:

Arbitro: ORSATO

Assistenti guardalinee: MANGANELLI – COSTANZO

IV uomo: PASQUA

VAR: IRRATI

AVAR: SCHENONE

