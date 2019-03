La scheda. Cerro Grande l’arbitro delle finali del Barcellona, alla prima con il Napoli

Per Salisburgo-Napoli, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì 14 marzo alle ore 18:55, è stata designata una sestina arbitrale di nazionalità spagnola.

Questa la sestina arbitrale:

ARBITRO: Carlos del Cerro Grande;

assistenti di linea: Yuste e Roberto Alonso;

primo addizionale: Martinez;

secondo addizionale: de Burgos;

IV uomo: Barbero Sevilla.

Carlos del Cerro Grande è un 43enne agente di Polizia che arbitra le partite ella Liga spagnola dal settembre 2011. Nel 2013 è stato nominato internazionale e ha diretto finora 150 partite nella Liga, 9 gare in Champions e 10 in Europa League.

In questa stagione ha diretto in Champions Ajax-Aek Atene, Shakhtar Donetsk-Manchester City e l’ottavo di finale Schalke04-Manchester City, mentre in Europa League ha arbitrato Bate Borisov-Vidi.

Le partite più importanti dirette in carriera sono la finale di Copa del Rey del 2016 Barcellona-Siviglia e la finale della Supercopa di Spagna 2019 Barcellona-Siviglia.

del Cerro Grande non ha mai arbitrato una squadra austriaca e l’unico precedente con una formazione italiana è Italia Undere21-Serbia Under21 1-1.

Arbitro particolarmente severo nell’uso dei cartellini (circa 5 a partita i gialli, 1 ogni 3,5 partite i rossi), gli manca un pizzico di personalità nella gestione delle situazioni critiche della partita. Talvolta ha mostrato qualche incertezza nelle decisioni sui falli.

