Salisburgo-Napoli, informazioni e regolamento stadio per i tifosi napoletani in trasferta

Queste le indicazioni utili per i tifosi azzurri che seguiranno la trasferta in occasione del match Salisburgo-Napoli di giovedì 14 marzo.

Per i sostenitori del Napoli è stato organizzato un meeting point. Il punto di incontro è a “Rudolfskai”, nel centro storico; gli Shuttle Bus porteranno i fan direttamente alla Red Bull Arena e torneranno dopo la partita.

REGOLAMENTO DELLO STADIO – Stadion Salzburg

SICUREZZA ALLA RED BULL ARENA

Entrando alla Red Bull Arena, il visitatore accetta il regolamento dello stadio ed è quindi tenuto a rispettarlo.

Le istruzioni fornite dal personale deputato alla sicurezza dell’impianto – funzionari pubblici, polizia, vigili del fuoco e steward – devono essere seguite tassativamente.

I biglietti scontati e i biglietti per i bambini sono trasferibili solamente a beneficio di una persona appartenente alla stessa categoria oppure a una categoria inferiore (è necessario presentare un documento di identità).

I biglietti perdono validità quando il titolare esce dallo stadio.

È vietato introdurre nello stadio qualsiasi tipo di oggetti (potenzialmente) pericolosi (si vedano gli avvisi presenti alle entrate). Il personale deputato alla sicurezza e gli steward hanno il diritto di ispezionare e sequestrare tali oggetti all’entrata dello stadio mediante perquisizioni e ispezioni di eventuali borse ecc.

Nei giorni dell’evento, è severamente vietato utilizzare droni o simili oggetti volanti al di sopra dello stadio e dell’intera area dell’impianto per tutta la durata dell’evento, nonché nelle due ore successive alla fine dello stesso. È inoltre vietato introdurre allo stadio droni o simili oggetti volanti.

È vietato sostare sulle scale e sulle vie di fuga, così come è vietato affollare e posizionarsi sulle transenne e sulle barriere.

All’interno dello stadio è vietato fumare pipe, sigari e sigarette.

A coloro che si trovino sotto l’influenza di alcol o droghe, a tutti coloro che non rispettino il regolamento dello stadio o gli obblighi contenuti nel Veranstaltungsgesetz, la legge che regola gli eventi nella città di Salisburgo, o a chi ostenti un comportamento non adeguato, potrà essere negato l’accesso allo stadio oppure tali soggetti potranno essere espulsi dallo stadio senza aver alcun diritto al rimborso del biglietto.

La distribuzione di materiale pubblicitario, l’allestimento di stand espositivi e di vendita oppure l’affissione di poster e manifesti all’interno dello stadio, nell’area dello stadio o nel parcheggio, sono soggetti a pagamento e sono consentiti solamente previo consenso scritto da parte dell’organizzatore.

Entrando allo stadio, i visitatori garantiscono all’organizzatore il diritto irrevocabile e illimitato di utilizzare e sfruttare ogni rappresentazione della propria persona (l’immagine o i suoni) su ogni mezzo di comunicazione e tecnologie future, a livello mondiale. I visitatori non riceveranno alcun compenso per aver garantito tali diritti.

Le persone soggette a DASPO non potranno entrare allo stadio. Il mancato rispetto del divieto può provocare conseguenze civili o penali. La polizia è inoltre autorizzata ad allontanare le persone soggette a DASPO dall’eventuale area di sicurezza allestita attorno all’impianto.

In occasione degli incontri di calcio, saranno applicate le linee guida della Bundesliga austriaca e le linee guida ÖFB/UEFA/FIFA. L’organizzatore si riserva il diritto esclusivo di assicurarsi e tutelarsi dai visitatori il cui comportamento possa causare danni alle infrastrutture o coloro che incorrano in sanzioni da parte della Bundesliga austriaca, la ÖFB/la UEFA e/o la FIFA.

Wals bei Salzburg, luglio 2018.

OGGETTI CONSENTITI

Zaini (solamente in seguito a controlli da parte della sicurezza)

Ombrelli telescopici (no ombrelli)

Telefoni cellulari funzionanti

Telecamere, videocamere con batterie (senza treppiedi)

Bastoni da passeggio e bastoni per non vedenti

Portachiavi, portafogli con catena

Medicine (in caso di malattie anche iniezioni e contenitori di vetro)

Aste per bandiere fino a 1,3 metri di lunghezza con diametro inferiore a 2 cm

OGGETTI VIETATI

È vietato introdurre nello stadio oggetti che possano essere lanciati o sparati verso il campo e le tribune oppure oggetti che possano disturbare o mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza all’interno dell’impianto.

Questo si applica in particolare ai seguenti oggetti:

Armi, oggetti che possono essere utilizzati come arma, come coltelli, spray al peperoncino ecc.

Qualsiasi oggetto pirotecnico.

Aste per bandiere con lunghezza superiore a 130 cm o con diametro superiore a 2 cm

(eccetto nel settore del tifo organizzato)

Ombrelli (sono consentiti gli ombrelli telescopici)

Aerosol, vuvuzela, maschere

Fotocamere o videocamere professionali, treppiedi

Adesivi, materiale propagandistico, di carta o cartone

Animali

Qualsiasi tipo di bevanda/contenitore per bevande

Qualsiasi tipo di cibo/contenitore per alimenti

Qualsiasi articolo di cosmesi

Passeggini, biciclette, caschi

DEPOSITI

Presso le entrate sono presenti depositi per la consegna/recupero degli oggetti vietati. Tali depositi sono aperti dall’orario di apertura dello stadio fino a 30 minuti dopo il termine della partita.

OGGETTI SMARRITI ALLA RED BULL ARENA

Hai dimenticato qualcosa in occasione di un incontro del Red Bull Salzburg FC?

Nessun problema, raccogliamo tutti gli oggetti dimenticati nei nostri depositi protetti e saremo lieti di restituire tali oggetti su richiesta. Gli oggetti non reclamati vengono consegnati una volta al mese al locale ufficio degli oggetti smarriti di Wals-Siezenheim (presso il municipio).

Mappa Stadio

Questo il link per i servizi straordinari di assistenza consolare predisposti dall’Ambasciata d’Italia in Vienna in occasione del match: https://ambvienna.esteri.it/ambasciata_vienna/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2019/03/europa-league-partita-di-calcio_0.htm