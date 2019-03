La scheda. Manganiello alla terza gara con il Napoli, gli azzurri sempre vittoriosi

Per Sassuolo-Napoli, gara della 27° giornata di serie A in programma domenica 10 marzo alle ore 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, è stata designata la seguente sestina arbitrale:

ARBITRO: Gianluca MANGANIELLO di Pinerolo;

assistenti di linea: Valeriani e Colarossi;

IV uomo: Illuzzi;

addetto al VAR: Doveri;

assistente al VAR: Preti.

Gianluca Manganiello, 37enne analista finanziario, ha iniziato ad arbitrare a livello professionistico nel 2007 e dal 2012 è entrato a far parte della CAN di serie A e Serie B. Ha esordito in Serie A il 15 maggio 2016 in Lazio-Fiorentina 2-4 e vanta 33 presenze in Serie A.

In questo campionato ha diretto 11 partite tra le quali Genoa-Sassuolo 1-1 e Napoli-Frosinone 4-0.

L’arbitro piemontese tende a non farsi sfuggire le partite di mano e non a caso la media delle ammonizioni a partita (4,56) e quella delle espulsioni (1 ogni 2,3 partite) sono al di sopra di quelle dei suoi colleghi.

Sono 5 i precedenti del Sassuolo con Manganiello terminati con 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Manganiello ha arbitrato due partite del Napoli. Oltre Napoli-Frosinone in questo campionato anche Napoli-Chievo 2-1 dello scorso 8 aprile.

