Sassuolo-Napoli: gli azzurri vogliono espugnare il Mapei Stadium

Il Napoli ospite del Sassuolo al Mapei Stadium domenica alle 18; gli azzurri cercheranno di ritornare alla vittoria in questo stadio che manca da un po’. Ma come?

Forte della vittoria contro il Salisburgo, ottenuta con una grande partita (al netto delle disattenzioni finali), il Napoli cercherà di prendersi i tre punti contro il Sassuolo, al Mapei Stadium. Gli azzurri non riescono a portare il bottino pieno da diverso tempo (2 pareggi e 1 vittoria per i neroverdi); con Ancelotti sarà la volta buona?

Il Sassuolo, dall’altra parte, arriva a questa partita con solo due punti ottenuti nelle ultime cinque di campionato; bottino misero. Molto probabilmente cercherà di rifarsi proprio domenica, con De Zerbi a suonare la carica.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI E SASSUOLO

Per il Napoli si prospettano diversi cambi rispetto alle formazioni contro Juventus e Salisburgo; fuori Meret (squalificato), al suo posto giocherà giocoforza Ospina. A centrocampo invece si prospetta un turno di riposo per Allan e Fabian Ruiz; al loro posto potrebbero giocare Diawara, con Zielinski spostato al centro, e Verdi che prende il posto di quest’ultimo.

Per il Sassuolo invece c’è il ritorno di Babacar al centro dell’attacco, affiancato da Djuricic e Berardi. Per il resto pochi cambi, a parte il rientro di Duncan. De Zerbi dovrà fare a meno di Consigli, squalificato anche lui, e perciò giocherà Pegolo a porta.

SOLITO GIOCO PER I NEROVERDI?

De Zerbi ci ha abituato con un Sassuolo che cerca sempre di impostare l’azione partendo da dietro e a recuperare palla velocemente. Sarà compito di Locatelli, nel ruolo di regista, dettare i tempi della manovra e cercare di far girare palla quanto più possibile, se giocherà come al solito.

Altrimenti si potrà vedere una squadra più attenta quando non è in possesso della palla e cercare di ripartire velocemente; in questo caso Berardi e Djuricic dovranno essere bravi a gestire le situazioni, magari con l’aiuto di Babacar che con le sue sponde potrà facilitare le cose.

Resta il fatto che la linea difensiva dovrà stare molto attenta agli inserimenti centrali di Zielinski e Callejon; così come se giocheranno sia Verdi che Insigne: i due potrebbero cercare molto spesso la conclusione dal limite dell’area di rigore. La coppia centrale, composta da Ferrari e Demiral, dovrà fare attenzione a Milik e agli eventuali inserimenti al centro.

Duncan, a tal proposito, sarà fondamentale per dare una mano sia al centro sia sulla fascia di competenza.

GLI AZZURRI PER RITROVARE LA VITTORIA IN CAMPIONATO

Dopo la sconfitta arrivata contro la Juventus, il Napoli cercherà di fare tutto il possibile per tornare a vincere; questo con un occhio di riguardo all’Europa League, e quindi ecco spiegato il turnover. In attacco Verdi avrà un’altra possibilità di far vedere di che pasta è fatto.

Ci si aspetta che molto spesso l’esterno italiano avrà la palla tra i piedi e che cercherà di fornire o assist ai compagni o di provare il tiro dal limite, una delle sue specialità. Dall’altra parte agirà Callejon che avrà il solito ruolo di ripiegare, spingere sulla fascia e di inserirsi al centro; magari con un altro assist da parte di Insigne.

Quello che potrebbe trovare più spazio per inserirsi al centro sarà Zielinski, con Diawara che sarà più arretrato; i suoi inserimenti saranno di sicuro una spina nel fianco per il Sassuolo. Infine, ecco il ritorno di Malcuit dopo l’errore di domenica scorsa: un’occasione per rifarsi in tutto e per tutto. A maggior ragione che ci sarà Mario Rui a cui sarà affidato il compito di coprire di più.

La coppia centrale, composta da Koulibaly e Maksimovic, dovrà fare attenzione alla fisicità di Babacar e alla velocità di Berardi e Djuricic, aiutati da Diawara e Mario Rui. I due centrali giocheranno a pieno regime, data la squalifica per la partita di ritorno dell’Europa League.

CI SARANNO PIÙ DI DUE GOL STAVOLTA?

Se entrambe le squadre giocheranno come sanno fare, forse per la prima volta si potrà vedere più di due gol in Sassuolo-Napoli. Di sicuro sarà una partita molto combattuta, con entrambe che hanno motivazioni valide per arrivare alla vittoria.

