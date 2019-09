La stampa inglese dal tuffo di Callejon ai complimenti a Koulibaly e Ancelotti: “Napoli con qualità che manca a tante squadre in Premier”

La ‘rassegna web’ delle testate giornalistiche inglesi e i loro commenti sulla vittoria del Napoli per 2-0 sul Liverpool campione d’Europa.

The Guardian.

“Migliore prestazione al San Paolo rispetto a quella della scorsa stagione, fino a quando nel finale Callejon non si è lanciato in area di rigore. Disattenzione clamorosa del Var perché se a occhio è sembrato fallo, rivedendo le immagini è sembrato sicuramente un tuffo”. Poi gli elogi ad Ancelotti per aver sorpreso il Liverpool con uno schieramento offensivo (“Squadra ben allenata”) e a Koulibaly: “Koulibaly è a Napoli quello che Van Dijk è a Liverpool” e considerando che Van Dijk è un possibile candidato al Pallone d’Oro il complimento a Kalidou non è da poco.

Ancora: “Lo Stadio San Paolo ha prodotto un rumore assordante. I calciatori del Napoli stremati sono andati ad applaudire la curva come una squadra che ha vinto il trofeo. Il Napoli ha giocato del tutto senza paura fin dall’inizio, una qualità che a volte manca in alcune squadre della Premier League”.

The Sun.

“Nonostante le grandi parate di Adrian per il secondo anno consecutivo ha battuto la squadra di Jürgen Klopp”.

Comments

comments