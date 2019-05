La teoria dei tifosi: non contano i risultati, basta che si spende

Ci saranno più di 60.000 spettatori a San Siro in vista di Inter-Empoli, partita che può decidere la qualificazione Champions dell’Inter e la salvezza dell’Empoli

L’Inter è la squadra con la media spettatori più alta della Serie A con 62.331 spettatori, nonostante una stagione al di sotto di quelle che erano le aspettative, vincendo contro l’Empoli andrebbe comunque in Champions League, ma dovrà conquistarsela nell’ultima di campionato, quando ad inizio stagione in molti la davano come principale antagonista della Juventus.

La seconda squadra con la media spettatori più alta è il Milan con 52.487 spettatori, l’altra squadra di Milano che ha speso tanto e rischia addirittura di non andare in Champions, vincendo con la Spal infatti non avrebbe comunque la certezza di andare in Champions, dovrà sperare che una tra Atalanta e Inter possa steccare.

Al terzo posto c’è la Juventus con una media spettatori di 40.010 spettatori, la squadra campione d’Italia ha una media spettatori più bassa delle due squadre di Milano, ma la differenza la fa ovviamente la capienza dell’impianto sportivo, l’Allianz Stadium infatti ha una capienza massima di 41.507 spettatori, dunque in media è quasi sempre pieno.

Ciò che è sorprendente è vedere il Napoli al sesto posto, alle spalle anche delle due Romane(Entrambe fuori dalla Champions al momento), la seconda forza del campionato ha avuto quest’anno una media spettatori di 33.773 spettatori. L’ultima di campionato in casa contro l’Inter ha registrato soli 25.445 spettatori.

Quindi arrivare secondi e qualificarsi in Champions con 3 giornate di anticipo è meno entusiasmante di arrivare terzi, quarti o rischiare di non andare in Champions? Ovviamente no.

La teoria dei tifosi è un’altra, ciò che fa la differenza è il mercato, la campagna acquisti, l’ossessione del “cacc e sord” il classico “fumo negli occhi”.

La campagna acquisti infatti viene anche prima dei risultati, se “spendi” ma poi i risultati non arrivano, almeno hai speso i soldi, poi qualcuno dirà che dovevi spenderne di più.

Se invece spendi meno, ma arrivi comunque davanti a chi spende più di te e fattura più di te non va bene.

