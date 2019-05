Napoli-Inter: gli azzurri si rifanno con una goleada

Il Napoli schianta l’Inter per 4 a 1 e si rifà ampiamente della partita di andata; menzione d’onore a Koulibaly, grande partita e salvataggio sulla linea.

Il Napoli chiude la propria stagione fra le mura amiche con una grande prestazione corale, schiantando l’Inter per 4 a 1. Gli uomini di Ancelotti hanno concesso qualcosa solo nella prima parte delle due frazioni di gioco, per poi dilagare ampiamente.

L’Inter invece non ha mai trovato realmente il bandolo della matassa, e quando ci ha provato (raramente) ha trovato anche Koulibaly in formato monstre. Il difensore senegalese ha salvato un gol fatto sulla linea; ma andiamo nel dettaglio.

Nel Napoli occasione per Karnezis, Politano rientra

Ancelotti sceglie di far giocare Karnezis a porta, al posto di Meret, ed è questa la novità più importante. Sulle fasce spazio a Malcuit e Ghoulam, mentre in attacco confermata la solita coppia Milik-Mertens; gli altri interpreti tutti invariati rispetto alle probabili.

Nell’Inter trova posto dall’inizio Gagliardini, invece di Vecino; Politano recupera e parte dall’inizio, a dispetto di quanto si diceva nei giorni scorsi. Per il resto tutti confermati, con Nainggolan trequartista dietro Lautaro.

Nel primo tempo il Napoli prende le misure

Il primo tempo di Napoli-Inter vede gli azzurri subito pericolosi, ma non dilaganti come nel secondo. Ancelotti ha preparato la partita proprio come ipotizzato: pressing alto sin da subito, in modo tale da non far ragionare l’Inter. Questo tipo di partita porta subito i risultati, con le prime occasioni che arrivano nei primi 15′ ma dove l’Inter non si fa trovare impreparata.

Zielinski però non ci sta, e allora trova un gran gol con un tiro nel da fuori area ed è subito partita in discesa. Da lì in poi l’Inter è come se crollasse, ed il Napoli comincia a trovare più spazi anche se non affonda mai del tutto. Ghoulam a sinistra e Malcuit a destra fanno quello che vogliono, con D’Ambrosio e Asamoah in difficoltà.

Nel momento in cui i nerazzurri provano ad uscire dalla propria metà campo, subito parte il pressing offensivo degli azzurri. Ciò crea non poche difficoltà nella gestione, e qualche errore di troppo. Ma il Napoli dimostra di essere padrona del campo e a parte un paio di occasioni non sfruttate non soffre mai troppo il gioco dell’Inter.

Il primo tempo si chiude con un’Inter che si spegne progressivamente e con gli azzurri che controllano sempre di più la partita.

Il Napoli dilaga e l’Inter sparisce dal campo

Il secondo tempo invece è quasi tutta un’altra musica; l’Inter comincia spingendo e pressando in avanti, per cercare di far sbagliare il Napoli. Nei primi 15′ infatti riesce a fare un po’ di più il proprio gioco ed il Napoli che tiene il campo.

Dopo il primo quarto d’ora però, dove i nerazzurri creano una sola occasione con un’azione centrale, gli ospiti spariscono per via del secondo gol del Napoli. Sulla destra gli azzurri trovano una prateria, che Callejon riesce a sfruttare alla grande e mettendo il pallone per Mertens, che colpisce di testa da solo. D’Ambrosio se lo perde, con Miranda complice.

L’Inter non si da per vinta e in due occasioni sfiora il gol per accorciare, con Koulibaly che salva sulla linea un gol fatto; ma la frenesia di trovare il gol fa saltare gli schemi e da lì in poi non c’è più partita. Il Napoli pressa, quando deve aspettare lo fa e mette in totale difficoltà gli avversari.

Sia per vie centrali, sia sulle fasce ogni azione degli azzurri diventa devastante con praterie da sfruttare. I giocatori nerazzurri non riescono a stare dietro alla velocità delle azioni del Napoli, con tutta la squadra in difficoltà. In 10′ minuti il Napoli trova altri due gol, tutti e due con Fabian Ruiz.

A nulla vale il rigore segnato da Icardi; gli azzurri sono in totale controllo della partita, scegliendo quando attendere e quando ripartire per fare male. La partita si conclude con l’occasione per Insigne di avere la gioia del gol, che non trova per poco.

Partita perfetta degli azzurri, Inter rischia la Champion’s

Al San Paolo il Napoli disputa una partita perfetta sotto il piano tattico, con un pressing forsennato che ha mandato in crisi l’Inter. Questo ha permesso alla squadra di Ancelotti di gestire a piacimento la partita e di soffrire pochissime volte i nerazzurri.

Dall’altra parte l’Inter ora rischia seriamente di non andare in Champion’s League; per gli azzurri invece domenica c’è l’occasione di raggiungere quanto fatto nel primo anno di Sarri.

fonte foto: sscnapoli.it

