La Uefa potrebbe aprire un’inchesta sull’esultanza di CR7

Cristiano Ronaldo, dopo il terzo gol, ha esultato come Diego Simeone fece all’andata; questo ha portato la Uefa a considerare un’indagine in merito.

La Uefa, così come per Diego Simeone, dovrebbe aprire un’indagine sull’esultanza di Cristiano Ronaldo avvenuta dopo il terzo gol all’Atletico Madrid. Nel suo caso però, la sanzione potrebbe essere anche più grave.

Infatti, nel caso di Simeone (rivolto ai suoi tifosi) è arrivata una multa di 20 mila euro per violazione del principio di condotta etica; per Cristiano Ronaldo invece si potrebbe parlare addirittura di squalifica se è considerato come gesto irriverente nei confronti dei tifosi dell’Atletico Madrid.

Una bella grana, ma così com’è stato per l’allenatore dell’Atletico anche per il giocatore della Juventus dovrebbe arrivare una sanzione.

