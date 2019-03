Ancelotti punta su Milik per arrivare a Baku

Il mister Ancelotti non ha dubbi su chi puntare in attacco: Arek Milik. Lo ha fatto capire anche ieri nella conferenza stampa alla vigilia di Salisburgo-Napoli.

Carlo Ancelotti ieri in conferenza stampa ha detto che “Domenica col Sassuolo abbiamo fatto riposare un po’ Milik che stasera sarà in campo dal primo minuto.” Questa frase la Gazzetta dello Sport l’ha riportata per rimarcare la fiducia del mister nell’attaccante. La rosea poi prosegue così:

“Insomma Ancelotti punta sul suo centravanti cannoniere, affamato di gol anche in Europa. Arek è già a quota 16 ed ha fatto meglio delle due sue precedenti annate a Napoli contrassegnate però da due infortuni gravissimi alle ginocchia.

Carlo ripete da tempo: ‘Arek è centravanti da 20-30 gol a stagione, ha solo bisogno di continuità e la sta trovando’. È lui l’asso nella manica del Napoli, l’uomo che può spingere sino alla finale di Baku la squadra azzurra.”

