L’affare Lozano-Napoli sta per entrare nel vivo

Il Mattino riporta che l’affare per portare Hirving Lozano al Napoli sta per entrare nel vivo; Raiola è in pressing da venerdì con il PSV.

Lozano-Napoli, un affare che è pronto ad entrare nel vivo; l’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulla trattativa per l’attaccante messicano, attualmente al PSV Eindhoven. La valutazione che la squadra olandese ha del giocatore è di 40 milioni di euro.

Raiola, da venerdì, è in pressing costante proprio sul PSV, riporta il quotidiano; questo per cercare di ottenere uno sconto sulla cifra e far sì che l’affare proceda senza intoppi.

Comments

comments