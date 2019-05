Sky – Bourigeaud nuovo nome per il Napoli

Il noto esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, tramite il suo portale riporta un nuovo nome per il Napoli; si tratta di Bourigeaud.

Benjamin Bourigeaud è il nuovo nome per il centrocampo del Napoli; Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato e giornalista Sky, riporta che il ds Giuntoli ha incontrato ieri l’agente del giocatore. Questo per avere notizie del suo assistito e per tenere viva la pista che porta a lui.

Attualmente il centrocampista gioca nel Rennes ed è un classe ’94; in questa stagione ha collezionato 52 presenze totali, con ben 9 gol e 10 assist. Il giocatore si inserisce nella politica del club azzurro di ricerca di elementi giovani e forti.

Comments

comments