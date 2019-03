Lainer: “Per me è stato un onore essere accostato al Napoli, ma questo appartiene al passato”

Stefan Lainer, terzino del Salisburgo, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino:

“Abbiamo parlato a lungo con il club azzurro, ma poi non si è concluso l’affare. Per me è stato un onore essere accostato e cercato da una squadra come il Napoli che è un grande club ed è allenata da un grande come Carlo Ancelotti. Ma questo appartiene al passato perché alla fine sono rimasto qui e l’unica cosa che mi interessa è dare il meglio con il Red Bull Salisburgo.

Sicuramente è stato un sorteggio difficile per noi. Il Napoli è stato eliminato dal più difficile girone di Champions: sono una squadra forte e per noi sarà una grande sfida. I calciatori azzurri sono tutti molto forti. Per me sarà bello sfidare Insigne che gioca sulla mia fascia. Affrontare il Napoli ci aiuterà tutti nel processo di crescita”.

