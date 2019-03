Moanes Dabour, attaccante del Salisburgo ah rilasciato alcune dichiarazioni ai media austriaci, ecco quanto riportato dal portale Kurier:

“Napoli? Il modo in cui ha giocato domenica sera contro la Juventus è stato impressionante. Hanno calciatori di alta qualità in tutti i ruoli in campo, e certo non possono essere scoraggiati dalla sconfitta in campionato. Contro di loro, per resistere, dovremo aver bisogno di due prestazioni più eccellenti che mai”.

