Lasagna, Giuntoli pronto a scommettere su di lui se parte Llorente

Kevin Lasagna, centravanti dell’Udinese, è stato una scommessa vinta da Giuntoli al Carpi. Ecco cosa riporta il Corriere dello Sport.

Il mercato del Napoli non si esaurirà con l’arrivo dei due centrocampisti. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che sono in corso valutazioni sull’attacco. Llorente ha tanti corteggiatori all’estero, specialmente in Inghilterra. Dovesse andar via, il Napoli potrebbe pensare a Kevin Lasagna, centravanti dell’Udinese, che Giuntoli conosce personalmente, sul quale è pronto a scommettere ancora, come in passato, al Carpi. Ma si tratta, questa, di un’eventualità legata solo agli ultimi giorni di mercato. Con il futuro di Llorente sullo sfondo.

