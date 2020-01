Dalla Spagna – Llorente, il Barcellona ci pensa come alternativa in attacco

Fernando Llorente è un nome nuovo sul taccuino del Barcellona, alla ricerca di un attaccante dopo l’infortunio di Suarez. Lo riporta Mundo Deportivo.

Il Barcellona è alla ricerca disperata di un attaccante che possa sopperire all’assenza di Luis Suarez. L’obiettivo resta Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante gabonese dell’Arsenal ed ex del Borussia Dortmund. Lo scrive il Mundo Deportivo che precisa come il giocatore sia legato ai ‘Gunners’ da un contratto che scadrà nel 2021. Aubameyang ha 30 anni, ha ancora molto da spendere in termini di gol e ambizioni. Le alternative all’attaccante del Gabon sono il francese Giroud, nel mirino dell’Inter, e lo spagnolo Llorente, in uscita dal Napoli.

